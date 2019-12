Sky - In rialzo le quotazioni di Koulibaly: il senegalese prova a stringere i denti

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Detto che Luperto è ormai un calciatore affidabile, ma Koulibaly è uno dei migliori centrali al mondo, e sposterebbe gli equilibri. Veniva da due giorni in cui non si era quasi allenato. La convocazione lasciava sperare, il racconto di questi minuti è di quotazioni in rialzo. Sono alte le quotazioni di vedere in campo il giocatore senegalese".

Callejon e Mertens out. "Se lo chiedi ad Ancelotti ti dirà che sono scelte, questi sono discorsi dove non si possono vivere di sensazioni ma di fatti. Perdersi dietro le illazioni non mi piace. In questo caso prendiamo atto della scelta di Ancelotti, certo è che parliamo di giocatori che nelle ultime due settimane si sono trovati al centro di tante chiacchiere".