Sky - Le ultime di formazione: Elmas in vantaggio su Callejon. In avanti Insigne-Lozano

Dopo tante chiacchiere finalmente si torna il campo. Il Napoli oggi pomeriggio sfiderà il Milan nel big match di San Siro. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky, nel Milan ci sarà spazio per Biglia nel centrocampo a 3 con Paquetà e Krunic ai lati e uno tra Rebic e Bonaventura in attacco. Musacchio si è aggregato al gruppo e dovrebbe essere titolare insieme a Romagnoli al centro della difesa con Conti sulla destra. Nel Napoli invece, torna Manolas in difesa e anche Allan ha buone chance di rientrare da titolare dopo l'infortunio. In attacco spazio alla coppia Insigne-Lozano, con Mertens in panchina. Elmas sembra essere in vantaggio su Callejon per la fascia destra. Queste le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Rebic.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabiàn; Insigne, Lozano.