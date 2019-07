Sky - Manolas, visite mediche non prima del ritiro: il greco può arrivare direttamente a Dimaro

Kostas Manolas è un nuovo giocatore del Napoli, anche se ancora manca l'ufficialità del club azzurro. Quest'ultima, infatti, dovrebbe arrivare dopo le visite mediche che, però, non è ancora chiaro quando si terranno. Ne ha parlato Massimo Ugolini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Visite mediche per Manolas prima di Dimaro? E' ipotizzabile ma non sarei così certo, sarei prudente su questo aspetto, immagino possa arrivare durante il ritiro ma non nei primissimi giorni. Per fortuna sono dettagli su una trattativa che si è conclusa felicemente, bisogna aspettare le visite mediche per avere l'ufficialità anche dal Napoli, ma non credo che queste visite possano tenersi prima dell'inizio del ritiro".