Sky - Novità a Castel Volturno: le camere d'albergo usate anche come spogliatoio

Il futuro del calcio italiano sembra sempre più essere diretto verso una ripartenza dei campionati. Il Napoli, in attesa del via libera del Governo nel poter tornare ad allenarsi, sta pensando alle modalità per rispettare il distanziamento sociale. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, una delle novità al vaglio sono le camere d'albergo di Castel Volturno usate anche come spogliatoio per rispettare così proprio il distanziamento sociale ed evitare contatti tra i giocatori nello spogliatoio.