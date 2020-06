Sky - Polacchi agli antipodi: Milik verso l'addio, Zielinski a un passo dal rinnovo

Polacchi agli antipodi. Piotr Zielinski rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Resta un grande ottimismo, in attesa che possa arrivare anche definitivamente una firma che pare vicina già da diverso tempo. Per quanto riguarda Arkadiusz Milik, invece, la situazione è diametralmente opposta. Da Castel Volturno filtra pessimismo e il suo futuro, dunque, potrebbe non essere più in azzurro. A riportarlo è Sky Sport.