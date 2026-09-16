Ufficiale Fiorentina-Napoli, arbitra Doveri: la sestina completa

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Sarà Daniele Doveri l’arbitro di Fiorentina-Napoli, gara in programma alle ore 12.30. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Fourneau. Al VAR ci sarà Gariglio, con Pezzuto nel ruolo di AVAR.

Fiorentina-Napoli, Doveri dirige la sfida delle 12.30

La designazione arbitrale completa:

Arbitro: Doveri

Assistenti: Costanzo – Passeri

IV ufficiale: Fourneau

VAR: Gariglio

AVAR: Pezzuto