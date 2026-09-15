Fiorentina-Pisa, 6,5 per Rao: “Grandi giocate e contributo in copertura. Poi cala nel 2T”
Emanuele Rao è tra i pochi giocatori del Pisa a lasciare il campo con una valutazione positiva nonostante la netta sconfitta contro la Fiorentina. L'esterno offensivo classe 2006, di proprietà del Napoli, ha mostrato qualità e personalità nel derby di Coppa Italia, ricevendo un 6,5 dalla redazione di TuttoMercatoWeb. La partita si è conclusa 3-0 per i viola, a segno con Pellegrino al 40' del primo tempo, Gnonto al 26' e Pedro Gonçalves al 47' della ripresa.
Rao, tecnica e lavoro in copertura: il giudizio di TMW
Nel motivare il 6,5, portale ha evidenziato soprattutto le qualità tecniche di Rao e il contributo offerto anche senza palla: “Un tunnel virtuoso su Joao Mario, altre giocate esteticamente apprezzabili. Gestisce le transizioni offensive, ma non fa mancare il contributo in copertura. Cala a vista d'occhio nella ripresa”.
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