Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via l’Europa League, in campo il Milan
Tanto calcio in tv nella giornata di mercoledì 16 settembre. Inizia l’Europa League: in campo alle 18:45 il Milan, che sfida il Benfica. Di seguito la programmazione completa.
18.30 Ostiamare-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 253) e NOW
18.30 Sambenedettese-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
18.30 Grosseto-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.30 Torres-Pianese (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
18.30 Pineto-Forlì (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
18.30 Latina-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
18.45 Omonia-Celta (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
18.45 Ararat Armenia-Slavia Praga (Europa League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 252) e NOW
19.00 Deportivo A Coruna-Siviglia (Liga) - DAZN
19.00 Atletico Madrid-Osasuna (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Everton-Wolverhampton (Carabao Cup) - COMO TV
21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 251) e NOW
21.00 Milan-Benfica (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 252) e NOW
21.00 Bayer Leverkusen-Celje (Europa League) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
21.00 Sunderland-AZ (Europa League) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
21.00 Hapoel Be'er Sheva-Dinamo Zagabria (Europa League) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
21.00 Perugia-Spezia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 256) e NOW
21.00 Pescara-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
21.00 Vis Pesaro-Reggiana (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT(canale 258) e NOW
21.00 Livorno-Vado (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
21.00 Manchester United-Brighton (Carabao Cup) - COMO TV
21.00 Coventry-Aston Villa (Carabao Cup) - COMO TV
21.30 Barcellona-Racing Santander (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.30 Levante-Athletic (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2026-2027
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|Fiorentina
|Napoli
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