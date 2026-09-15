Fabregas show al Como, dalla Spagna: ci pensa il Barcellona per il post Flick

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Il lavoro di Cesc Fabregas al Como convince il Barcellona: il tecnico spagnolo è monitorato dai blaugrana come possibile erede di Hansi Flick.

Il lavoro di Cesc Fabregas al Como non è passato inosservato al Barcellona. Il tecnico spagnolo, protagonista di una crescita importante nei suoi tre anni alla guida del club lariano, è infatti finito sotto osservazione della dirigenza blaugrana, che ne apprezza in particolare l'impronta tattica, la preparazione delle partite e la capacità di valorizzare i giovani talenti. Un percorso che ha accompagnato il Como dalla Serie B fino ai vertici della Champions League e che ha visto il valore della rosa crescere dai 31 milioni di euro iniziali agli attuali 535 milioni, secondo quanto riportato da SPORT.

Barcellona, Fabregas possibile erede di Flick

L'interesse del Barcellona è però rivolto al futuro e non nasce dalla necessità di trovare nell'immediato un nuovo allenatore. Hansi Flick gode infatti della piena fiducia della società ed è legato al club fino al 2028, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Fabregas rappresenta quindi una riflessione a medio-lungo termine, in vista di un eventuale cambio di guida tecnica. Il tecnico del Como avrebbe già ricevuto un messaggio da una figura di spicco della dirigenza blaugrana: prima di prendere in considerazione altre offerte, dovrebbe contattare il Barcellona qualora decidesse di concludere il proprio ciclo in Italia. Non c'è dunque una trattativa in corso, ma il collegamento tra le parti esiste e Fabregas è già considerato uno dei profili ideali per raccogliere, quando sarà il momento, l'eredità di Flick.