SONDAGGIO - Il Napoli vince grazie a un autogol, 2-1 al Braga: chi è stato il migliore?

La vittoria è arrivata. Rocambolesca, ma fondamentale. Sul campo dello Sporting Braga, il Napoli di Rudi Garcia ha vinto 2-1 e ha iniziato il cammino in Champions League con una vittoria, l'unica italiana a riuscirci.

Successo importante perché quello di stasera era già il primo test della stagione dopo un inizio di campionato più delicato e criticato del previsto.

Serviva un successo per allontanare la pressione e vittoria è stata. Tre punti arrivati nel finale grazie a un autogol, all'errore di Niakaté che a fine secondo tempo - una manciata di minuti dopo il pareggio di Bruma - ha commesso un pasticcio clamoroso. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.