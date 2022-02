SONDAGGIO - Napoli-Inter, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Dopo quattro vittorie consecutive il Napoli pareggia 1-1 il big match delle venticinquesima giornata di Serie A con l’Inter. Azzurri subito in vantaggio dopo 7 minuti grazie al rigore realizzato da Insigne. Pareggio nerazzurro dopo appena due minuti dall’inizio del secondo tempo con Dzeko. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.