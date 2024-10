Spagna-Malta U21, goleada delle Furie Rosse: Rafa Marin gioca tutta la gara

Rafa Marin è sceso in campo con la propria nazionale Under 21. Il difensore spagnolo del Napoli è stato impegnato nella gara di qualificazione agli Europei Under 21 Spagna-Malta terminata col successo iberico per 6-0. Marin ha giocato tutta la partita.