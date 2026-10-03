Ufficiale Spagna-Repubblica Ceca, formazioni ufficiali: c'è Yamal, out Fabian Ruiz

Spagna-Repubblica Ceca, formazioni ufficiali: De La Fuente punta su Lamine Yamal, Olmo e Baena alle spalle di Fernandez. Out Fabian Ruiz

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Spagna-Repubblica Ceca, sfida valida per il terzo turno della Nations League. Nei padroni di casa, Luis De La Fuente si affida al 4-2-3-1, con Rodri e Pedri in mediana e tanta qualità sulla trequarti: Lamine Yamal, Olmo e Baena agiranno alle spalle dell’unica punta Fernandez. Resta inizialmente in panchina l'ex Napoli Fabian Ruiz. Gli ospiti, invece, rispondono con un 4-3-3, affidandosi a Hlozek nel tridente offensivo.

Le formazioni ufficiali di Spagna-Repubblica Ceca

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Garcia; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Fernandez. CT: De La Fuente.

REPUBBLICA CECA (4-3-3): Kinsky; Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama; Ambros, Macek, Kral; Radosta, Hlozek, Lingr. CT: Denia.