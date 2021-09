Spalletti e la maledizione Juve: 25 precedenti in campionato, 1 vittoria e 5 pareggi

Quasi una maledizione. Questo è, per Luciano Spalletti, la Juventus. Il tecnico toscano, oggi alla guida del Napoli, affronterà sabato i bianconeri. I precedenti sono piuttosto impietosi: in campionato, soltanto una vittoria su 25 confronti, più cinque pareggi. Il primo (e finora unico) sorriso in Serie A è anche relativamente recente, il 14 maggio 2017 alla guida della Roma all'Olimpico. Considerando tutte le competizioni, i precedenti salgono a 27, e si aggiunge la vittoria ottenuta in Coppa Italia nel 2006, sempre sulla panchina della Roma, contro i bianconeri di Capello.