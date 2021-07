Spalletti prova l'11 in vista della Pro Vercelli: ecco la formazione titolare di domani

Domani alle ore 17.30 è in programma la seconda amichevole stagionale del Napoli contro la Pro Vercelli (diretta testuale su Tuttonapoli.net). Sarà un test indubbiamente più probante per gli azzurri rispetto alla gara disputata contro i dilettanti della Bassa Anaunia. Scelte quasi obbligate per Luciano Spalletti che dovrà probabilmente rinunciare a Kevin Malcuit e Kostas Manolas che hanno lavorato anche oggi a parte e salteranno la gara. Nella seduta pomeridiana in corso, la squadra in giallo sta affrontando i blu schierati appositamente con il 3-5-2 in quanto la Pro Vercelli si schiera di solito con questo sistema di gioco.

Il probabile undici iniziale di domani dovrebbe essere composto da Contini tra i pali. Difesa a quattro con Zanoli e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani e Koulibaly al centro. In mezzo al campo Demme e Lobotka. Alle spalle di Victor Osimhen il terzetto formato da Politano, Elmas e Ounas. Zielinski infatti è stato provato nella seconda formazione, probabilmente non avendo ancora la migliore condizione dopo solo pochi giorni.

Napoli (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen