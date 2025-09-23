Spinazzola show, Tmw: "Prenderlo a parametro zero è stato un vero affare"

"Nuova vita grazie a Conte: Spinazzola a parametro zero è stato un vero affare", si legge su Tmw dopo la vittoria degli azzurri contro il Pisa al Maradona. Il portale esperto di mercato ricorda dell'arrivo a parametro zero del giocatore che oggi fa assist, segna e permette al Napoli di vincere le partite. In sintesi, un giocatore tornato decisivo. "Alla fine però il Napoli ce l'ha fatta e il merito è anche, soprattutto, di un calciatore che al termine della stagione 2023/24 sembrava al tramonto della sua carriera.

La Roma a causa di qualche infortunio muscolare di troppo decise infatti di non rinnovargli l'accordo, di lasciarlo andare da svincolato. L'ultima partita in campionato con la casacca giallorossa proprio contro il Napoli, il 28 aprile. Spinazzola però resterà senza contratto solo per una decina di giorni. E' il 10 luglio 2024 quando il Napoli annuncia Leonardo Spinazzola, il primo acquisto dell'era Conte. Un parametro zero che si sta rivelando utilissimo alla causa azzurra, un calciatore che quest'anno è già a quota un gol e due assist e che nella scorsa stagione ha contribuito alla causa Scudetto con 27 presenze e oltre 1500 minuti giocati".