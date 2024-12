Ufficiale Sporting senza pace dopo l'addio di Amorim: cambia ancora l'allenatore

Cambia ancora la panchina dello Sporting Clube de Portugal. Il club ha deciso di salutare Joao Pereira, subentrato in panchina al posto di Ruben Amorin, trasferitosi al Manchester United nel pieno della stagione, e di affidare la panchina a Rui Borges, tecnico che pochi giorni fa ha affrontato la Fiorentina in Conference League sulla panchina del Vitoria Guimaraes.

