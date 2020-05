Spostamenti tra Regioni, due le ipotesi: Lombardia e Piemonte casi bollenti

Spostamenti liberi tra le regioni dal 3 giugno oppure rinvio di una settimana dell’entrata in vigore del decreto per tutti. Secondo quanto scrive il portale del Corriere della Sera sono queste le due ipotesi che il governo sottoporrà ai governatori nella conferenza convocata per domani.

"Dopo le proteste e le polemiche sulla possibilità che lo slittamento di sette giorni riguardi solo Lombardia e Piemonte, si cerca una mediazione con le Regioni del Sud che minacciano di far entrare sul proprio territorio solo chi si presenterà con il test sierologico effettuato nei tre giorni precedenti" si legge.