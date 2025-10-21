SSC Napoli: "ADL e tutto il club vicini a Callejon per la scomparsa della sorella"

SSC Napoli: "ADL e tutto il club vicini a Callejon per la scomparsa della sorella"
di Fabio Tarantino

Giornata triste, quella di oggi, per un ex Napoli. Lo spagnolo José Maria Callejon, in azzurro dal 2013 al 2020, piange la scomparsa della sorella Vanesa. Il Napoli scrive sui social: "Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa".