Stadio Maradona, in fase di riposizionamento 1400 sediolini: i tempi per la scritta 'Napoli'

Nel settore Distinti dello Stadio Maradona sono in fase di riposizionamento circa 1400 sediolini che formeranno la scritta "Napoli" con una scritta bianca su fondo azzurro. Secondo quanto riporta quest'oggi la versione on ine di Repubblica, l'intervento durerà 15 giorni: il Comune ha affidato i lavori alla stessa ditta che si è occupata della sostituzione dei sediolini in occasione delle Universiadi. Intanto la commissione comunale valuterà i progetti giunti per realizzare la statua di Maradona all'esterno dello stadio.