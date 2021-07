"Stop al tempo per revisioni VAR e 2 chiamate per squadra", la richiesta della CONMEBOL alla FIFA

La Confederazione calcistica sudamericana (CONMEBOL) ha presentato alla FIFA e all'IFAB una proposta per introdurre il timeout durante le consultazioni VAR da parte dell'arbitro principale. "Di recente abbiamo inviato una lettera ufficiale, chiedendo di bloccare il tempo di gioco in modo tale da non preoccuparsi dei minuti che si impiegano per la revisione", ha spiegato Wilson Seneme, presidente della Commissione arbitri della Confederazione.

Seneme ha anche espresso l'auspicio che "ogni squadra possa avere un paio di chiamate a testa, come avviene in altri sport come la pallavolo o il tennis".