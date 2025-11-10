Summit Conte-SSCNapoli, Tmw: non c'è ipotesi separazione

C'è davvero un'ipotesi di separazione tra il Napoli e Antonio Conte? No, almeno per il momento, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com: "A dividere il tecnico salentino e i vertici azzurri, infatti, ci sono parecchi km di distanza. Dopo il ko, Conte è tornato a Torino, dove vive la sua famiglia, mentre De Laurentiis e il ds azzurro Giovanni Manna sono in queste ore a Roma, dove era in programma un confronto tra i vertici dei club di Serie A e gli arbitri guidati da Gianluca Rocchi.

Nei prossimi giorni, appunto, è atteso un confronto tra Conte e De Laurentiis. Sul piatto, però, non vi dovrebbe essere una separazione: nonostante l’allusivo “io non accompagno i morti”, Antonio a oggi non pensa alle dimissioni. E la società non mette in discussione l’allenatore campione in carica, con un ritardo di appena due punti rispetto a Inter e Roma capoliste. Certo, la prestazione del Dall’Ara non è piaciuta a nessuno, e non è stata la prima".