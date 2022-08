Supercoppa, trionfa il Real Madrid: 2-0 all'Eintracht. Per Ancelotti un altro record!

A Heksinki il Real Madrid batte 2-0 l'Eintracht Francoforte e vince la Supercoppa europea.

A Heksinki il Real Madrid batte 2-0 l'Eintracht Francoforte e vince la Supercoppa europea. Blancos in vantaggio al 38' con Alaba: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Benzema serve sul secondo palo Casemiro che colpisce di testa verso l'austriaco, abile a realizzare in totale solitudine il più facile dei tap in. Nella ripresa il solito Benzema chiude il match al 66': grande accelerazione di Vinicius sulla fascia sinistra e cross basso per il l'attaccante francese che calcia di prima intenzione bruciando Trapp. Esulta Carlo Ancelotti per l'ennesimo successo che gli vale un altro record, l'ex Napoli è l'unico tecnico ad aver vinto 4 Supercoppe europee.