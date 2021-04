Superlega, l'ECA vuole sostituire Agnelli con Rummenigge nel comitato Uefa

Il Board dell'ECA, dopo la nascita della Supelega e l'uscita dalla stessa organizzazione da parte dei club fondatori, ha diramato un comunicato dove si parla di diverse decisioni che verranno prese nel prossimo futuro oltre che alcune prese di posizione rispetto agli ex membri: "Il board all'unanimità condanna le azioni dei membri che hanno lasciato l'organizzazione" visto che il loro comportamento "è chiaramente opposto ai valori dell'ECA". Nel comunicato si legge anche delle decisioni che sono state già prese tra cui la conferma dell'esecutivo attuale, fatto salvo per i membri che hanno lasciato l'organizzazione; la creazione di un comitato esecutivo che sotto la guida del Board segua le vicende dei club "giorno per giorno", composto da Al Khelaifi del PSG, Gerlinger del Bayern Monaco, Moduski del Legia Varsavia; Riihilahti dell'Kjk Helsinki e da Centenaro che è un membro indipendente del board. Inoltre, è stato chiesto al membro onorario Rummenigge di prendere il posto di Andrea Agnelli per rappresentare l'ECA all'interno del comitato esecutivo dell'Uefa.