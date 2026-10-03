Ufficiale Svizzera-Slovenia, formazioni ufficiali: Manzambi dal 1', la scelta su Ndoye

Svizzera-Slovenia, formazioni ufficiali: Amdouni, Ndoye e Manzambi guidano l’attacco elvetico, mentre gli ospiti si affidano alla coppia Vipotnik-Sturm

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Svizzera-Slovenia, match valido per il terzo turno della Nations League. I padroni di casa si schierano con il 4-2-3-1, con Freuler e Jashari davanti alla difesa, Amdouni il riferimento offensivo con Ndoye, Manzambi e Aebischer alle sue spalle. La Slovenia risponde con un 4-4-2, affidandosi alla coppia d’attacco formata da Vipotnik e Sturm, con Oblak a difendere i pali.

Le formazioni ufficiali di Svizzera-Slovenia

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni. CT: Yakin.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Drkusic, Bijol, Zec, Janza; Matko, Zabukovnik, Karnicnik, Lovric; Vipotnik, Sturm. CT: Cesar.