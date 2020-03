Svolta per Barcellona: annunciata la prima novità di formazione

Poche ore tra una notizia e l'altra per una staffetta annunciata: a Barcellona ci saranno interessanti novità di formazione. Ieri giornata chiave: prima il ritorno in gruppo di Kalidou Koulibaly, poi lo stop di Nikola Maksimovic (venerdì) ufficializzato dalla società con novità importanti sul suo rientro. Salvo sorprese, a otto giorni dalla sfida del Camp Nou, appare probabile che Gattuso sostituirà il secondo col primo. Koulibaly al posto di Maksimovic, dunque, con Manolas nuovo leader a guidare il reparto.

Riecco Koulibaly. Il difensore senegalese ha giocato pochissimo con Gattuso. Si è infortunato col Parma dopo 3' e poi col Lecce, al rientro, ha disputato una gara da dimenticare rimediando di lì a poco un nuovo problema fisico. Ora è tornato in gruppo e avrà più di una settimana per recuperare ed essere così pronto per la sfida di mercoledì prossimo a Barcellona. Non sarà al top, ovviamente, ma la sua fisicità potrebbe risultare determinante. Ovviamente i tifosi si augurano possa somigliare al vero Koulibaly e non a quello visto all'opera in questa complicata e sfortunata stagione, tra errori e stop.

Out Maksimovic. Non è la prima volta che il serbo è costretto a fermarsi. Nel suo miglior momento si è dovuto arrendere ad un nuovo problema fisico confermato da esami strumentali, che hanno "riscontrato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane". Difficile che Maksimovic recuperi per Barcellona. Per fortuna è rientrato Koulibaly. Volendo, c'è sempre l'opzione Di Lorenzo con Hysaj a destra. Valutazioni in corso.