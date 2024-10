Tanti auguri a Stefan Schwoch: il capocannoniere di sempre in B divenne idolo a Napoli

vedi letture

Un gol in più di Daniele Cacia, due di Andrea Caracciolo. Stefan Schwoch, con 135 reti, è il miglior cannoniere di sempre della Serie B. Ed è diventato l'idolo di Napoli quando Aurelio De Laurentiis era solamente una chimera, magari aleggiante - come da lui stesso ammesso - ma non ancora presente nella giornata degli azzurri. Nel 1999-2000 c'è Walter Novellino come allenatore e Schwoch è l'attaccante: ci ha già lavorato a Ravenna e Venezia e arriva a gennaio, dopo che nel 1998 gli azzurri sono arrivati ultimi in A con due vittorie e otto pareggi in 34 partite, mentre con Ulivieri il rischio è addirittura quello di retrocedere.

“Quando seppi della mia cessione al Napoli non volevo nemmeno dirlo a mia moglie. Quando glielo riferii, lei mi minacciò: 'Tu laggiù ci vai da solo, io non ci vengo'. Però sia lei che mio figlio si trovarono talmente bene che, quando mi vendettero al Torino, mi disse: 'Lassù non ci torno'. Mi viene in mente il film “Benvenuti al Sud”, ma a me è accaduto veramente”. Entra in campo durante l'Epifania del gennaio 1999, contro la Lucchese. Assist e gol per il 2-1 finale. A fine stagione saranno sei, l'anno dopo 22 eguagliando Vojak. Poi Torino e soprattutto Vicenza, dove diventa icona.

Oggi Stefan Schwoch compie 55 anni.