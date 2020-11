Tensioni all'esterno della camera ardente per Diego: lievi scontri tra tifosi e forze dell'ordine

Momenti di tensione all’esterno della Casa Rosada, sede del Governo argentino e luogo nel quale è stata aperta la camera ardente per Diego Armando Maradona. Si sono registrati scontri tra le forze dell’ordine e la gente assiepata nelle strade in attesa del momento di poter dare l’ultimo saluto al Pibe de Oro. Lanci di bottiglie, di alcune transenne sistemate per gestire il flusso delle persone e alcun feriti con anche il lancio di lacrimogeni il bollettino attuale riportato dalla stampa argentina.