Test per il calcio del futuro in Olanda? La FIFA smentisce: "Notizie inesatte"

Il torneo Future of Football come laboratorio per il calcio del futuro? Nei giorni scorsi, la competizione giovanile, in corso nei Paesi Bassi con la partecipazione di club quali PSV, AZ, Lipsia e Club Brugge, è finita al centro delle cronache calcistiche per alcune sue decisamente inedite. Per esempio, sono state usate sostituzioni illimitate e le rimesse laterali sono state battute coi piedi (qui un approfondimento). Secondo TYC Sports, si sarebbe trattato appunto di un laboratorio, dove la FIFA avrebbe messo alla prova queste novità, nell’ottica di implementarle nel regolamento del gioco. Un’ipotesi che l’organizzazione di vertice del calcio mondiale ha però voluto smentire con un comunicato ufficiale: “La FIFA - si legge - vuole fare chiarezza sulle notizie erronee circolate sui media nei giorni scorsi, riguardanti la presunta intenzione della FIFA stessa di testare cambiamenti sperimentali alle regole del gioco in un torneo giovanile in Olanda. La FIFA può confermare che a oggi non vi è alcuna intenzione di testare una qualsiasi novità tra quelle menzionate in queste notizie e che questi cambiamenti non sono stati discussi né internamente alla FIFA né con i nostri colleghi dell’IFAB”. Quest’ultimo, per la cronaca, è l’organo che si occupa di revisionare annualmente le Laws of the Game, le regole del calcio poi implementate dalle varie confederazioni.