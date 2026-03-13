Tuttonapoli Tiago Gabriel, numeri da rivelazione: in Napoli-Lecce sarà l'osservato speciale

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Il Napoli segue Tiago Gabriel del Lecce: i numeri del difensore parlano chiaro. Liguori a Radio Tutto Napoli non smentisce l'interesse azzurro

Il nome più chiacchierato degli ultimi giorni per il calciomercato del Napoli è Tiago Gabriel, difensore centrale del Lecce che è tra le rivelazioni nel ruolo in questa stagione. Il classe 2004 guida la classifica dei difensori di Serie A per duelli aerei vinti, imponendosi nel 67% dei contrasti in quota - dato che lo colloca al secondo posto a livello globale - e per duelli vinti in generale, con un impressionante 68% di successi che lo rende terzo tra tutti i giocatori del campionato. Una fisicità importante, abbinata a discrete capacità di lettura del gioco e copertura dello spazio: il portoghese si posiziona quinto per disimpegni difensivi e ottavo per intercetti. Un profilo giovane, completo e moderno, che il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna avrebbe individuato come possibile rinforzo per la retroguardia di Antonio Conte.

Il Lecce non smentisce: il vice-presidente Corrado Liguori apre alla trattativa

A dare ulteriore sostanza all'interesse del Napoli ci ha pensato, seppur con le dovute cautele istituzionali, il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli. Il dirigente salentino ha precisato che tutto ciò che riguarda mercato e scelte tecniche è di esclusiva competenza dei direttori Corvino e Trinchera, aggiungendo però una considerazione tutt'altro che banale: "Ho letto da qualche parte che alla domanda specifica Corvino non ha smentito e quindi, a questo punto, non sarò io a smentire". Il Napoli guarda con attenzione ad uno dei difensori più interessanti di questa Serie A: domani nel match del Maradona contro i salentini, Tiago Gabriel sarà indiscutibilmente l'osservato speciale.