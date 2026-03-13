Ultime di formazione Tmw: centrocampo (quasi) inedito, c'è un ballottaggio

vedi letture

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Lecce con diverse assenze e qualche dubbio di formazione. Antonio Conte dovrà fare a meno di Vergara, fermo per oltre un mese a causa della fascite plantare, e anche di Juan Jesus, indisponibile per la gara del Maradona. Le ultime arrivano direttamente dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Ultime di formazione in vista di Napoli-Lecce

In difesa spazio al terzetto formato da Beukema, Buongiorno e Olivera, con Milinkovic-Savic tra i pali. A centrocampo restano da valutare le condizioni di McTominay e Lobotka, che difficilmente partiranno titolari. In vantaggio per una maglia c’è Anguissa, pronto ad affiancare Gilmour in mezzo. Sulle corsie dovrebbero agire Politano e Spinazzola, con Gutierrez alternativa possibile. In avanti confermato il 3-4-2-1: Elmas e Alisson Santos sulla trequarti alle spalle di Hojlund, che sarà il riferimento offensivo contro il Lecce.