Tifometro Napoli: perché la Campania è la regione più appassionata di calcio d'Italia

Come si misura la passione per il calcio? Gli spalti pieni raccontano una parte della storia, le audience televisive un'altra. Il Tifometro delle regioni, lo studio di Casinos.com sulle ricerche online degli italiani, prova a rispondere guardando a ciò che la gente cerca ogni giorno su Google. Il verdetto premia la Campania, prima con 95 punti e un distacco di 19 lunghezze sulla seconda classificata.



Dietro quel numero ci sono un metodo preciso, alcuni primati netti e un'eccezione che dice molto sul modo di vivere il pallone a Napoli.

Come è stato costruito il Tifometro

Lo studio prende in esame un anno intero di ricerche e le divide in sei dimensioni: calciomercato, fantacalcio, probabili formazioni, calendario di Serie A, VAR e Champions League. Per ciascuna, ogni regione riceve un valore da 0 a 100 ricavato da Google Trends, e il punteggio finale è la media dei sei. Il sistema non conta le persone: secondo le domande frequenti sui dati di Google Trends, ogni dato viene rapportato al totale delle ricerche dell'area e del periodo, proprio per evitare che le zone più popolose risultino sempre in testa. Una ricerca non equivale a un biglietto allo stadio, ma registra un interesse che si ripete settimana dopo settimana, anche quando non si gioca.

La logica è semplice: ciò che si cerca rivela ciò che sta a cuore. È la stessa abitudine che distingue il tifoso informato da quello che si ferma ai titoli, e vale anche fuori dal campo. Lo stesso metodo di chi controlla i dati prima di commentare una partita si applica a chi si informa sui casino free spin: a contare sono le condizioni scritte nel regolamento dell'offerta, più della promessa iniziale.

Formazioni, fantacalcio, VAR: dove la Campania è prima

Il primato emerge da cinque indicatori su sei. La regione è prima in Italia per le ricerche sulle probabili formazioni, sul fantacalcio, sul calendario, sul VAR e sulla Champions League. In cinque dimensioni su sei, la Campania registra il maggiore interesse relativo..



Alle spalle, la classifica si allunga. Il Lazio è secondo con 76 punti, mentre la Puglia completa il podio con 73,5, seconda in Italia proprio su fantacalcio e probabili formazioni. Il Sud occupa così due dei tre gradini più alti.



Il profilo che emerge è quello di un tifoso che studia chi scende in campo. Controlla la formazione la sera prima e, dopo il fischio finale, rivede la moviola per capire chi aveva ragione. La partita viene preparata come un appuntamento fisso, non vissuta come un evento occasionale.

Il mercato non basta: il 14° posto sul calciomercato

C'è però una dimensione in cui la Campania scivola, ed è quella che di solito domina le pagine sportive d'estate. Sulle ricerche legate al calciomercato la regione si ferma al quattordicesimo posto.



La lettura proposta dallo studio è che la passione napoletana sia viscerale, guidata dalla partita più che dalle cifre e dagli annunci. Le trattative interessano meno di ciò che accade sul prato. Per una città che discute di calcio in ogni bar, il dato sorprende solo in apparenza: si parla molto di pallone, ma soprattutto di quello giocato. Il tifoso campano aspetta di vedere un giocatore in campo prima di farsi un'idea, e lascia ad altri la caccia al nome del giorno.



Il contrasto con la Calabria è netto. Con 71,3 punti, la regione è prima in Italia proprio sul calciomercato: un modo diverso di vivere lo sport, fatto di attesa e di indiscrezioni, che porta a seguire il calcio anche nei mesi in cui il pallone è fermo. Le due classifiche, lette insieme, mostrano che la stessa passione può prendere strade opposte. Nessuna delle due forme è più autentica dell'altra, ma la differenza aiuta a capire dove batte il cuore di ciascuna regione.

Un tifo che non ha bisogno di vicinanza

Per mettere i numeri del Tifometro nel giusto contesto, lo studio richiama la ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos Doxa. In Italia i tifosi di Serie A sono circa 25,6 milioni. Il Sud e le Isole raccolgono il 39% dei tifosi, davanti al Nord Ovest che si ferma al 26%.



Il caso del Molise rafforza il quadro. Pur senza un club in Serie A, la regione è quarta nella classifica con 71,7 punti, a dimostrazione che la passione non dipende dalla vicinanza di una squadra della massima serie. Si tifa da lontano, attraverso lo schermo e le ricerche, con la stessa intensità di chi abita a pochi passi da uno stadio.



La Campania mette insieme entrambe le cose: un club con una lunga storia e un impianto che ne è diventato il simbolo, come racconta la storia dello stadio di Fuorigrotta, dalle origini fino all'attuale denominazione. A questo si aggiungono una cultura calcistica radicata e numeri che la mettono davanti a tutti. Per chi vive a Napoli il calcio è un'abitudine quotidiana.



Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Chi decide di giocare dovrebbe farlo con consapevolezza e solo su piattaforme autorizzate ADM; per informazioni e supporto è attivo il servizio Gioca Responsabile.