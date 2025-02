Tmw - Garnacho saltato perché il Napoli ha il 5° monte ingaggi di Serie A

Come scrive Tmw nel suo ampio focus, il Napoli sta contendendo lo scudetto all'Inter col quinto monte-ingaggi della Serie A. Se da un lato la società nerazzurra alla luce dell'ultima spending review della Juventus è diventata quella che paga di più i suoi tesserati, dall'altro il Napoli ha mantenuto il suo quinto posto alla spalle anche di Milan e Roma. Un dato che come la classifica descrive non si trasla automaticamente sui risultati in campo, ma che certamente incide. E nel caso specifico, spiega perché il club del presidente Aurelio De Laurentiis non ha chiuso l'accordo per Alejandro Garnacho, ovvero il calciatore che era stato individuato da Antonio Conte per sostituire Khvicha Kvaratskhelia.

Garnacho insomma non è saltato per le alte richieste del Manchester United, piuttosto per le richieste del calciatore ritenute eccessive. Il rischio ingaggiandolo sarebbe stato quello di rompere gli equilibri nello spogliatoio, di alterare una politica salariale che nella gestione De Laurentiis è sempre stato limite e forza di questa società. Perché il Napoli, questo Napoli, non sarà mai società che - parafrasando Manna - ingaggerà un giocatore con un ingaggio da cinque milioni di euro netti a stagione pagando sei milioni di commissioni.

Manna aveva così parlato ieri in conferenza.

Da Garnacho a Saint-Maximin fino a Okafor, ci dà qualche retroscena?

"Ce ne sono stati anche altri che non sono usciti. Garnacho l'abbiamo trattato ed incontrato anche prima della partenza di Kvara, abbiamo fatto un'offerta importante allo United, ci siamo avvicinati molto, il calciatore per lasciare la Premier a gennaio, perché a luglio poi è diverso, voleva essere accontentato economicamente, cosa che in questo momento non possiamo fare, non vogliamo e non trovo neanche corretto quando c'è una media salariale nello spogliatoio e metti un giovane che guadagna uno stipendio più alto non è corretto verso gli altri che stanno facendo cose importanti. Noi abbiamo creato una squadra competitiva per una competizione, e siamo lì per merito di mister e squadra, non era corretto.