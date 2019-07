Tmw - Icardi-Insigne, uno scambio alla pari con plusvalenza da 80mln accontenterebbe tutti

Il titolo è una provocazione, ma non più di tanto. Perché l'Inter e il Napoli hanno messo, più o meno velatamente, sul mercato i propri simboli. In maniera chiara Mauro Icardi, anche a causa delle querelle degli ultimi mesi, con un valore di mercato oramai dimezzato rispetto a quanto richiesto dalla clausola rescissoria di 110 milioni di euro. Con un tweet di smentita - ma che non ha smentito - per Lorenzo Insigne, per il quale verranno ascoltate eventuali offerte. De Laurentiis però vuole almeno 80 milioni di euro, come ne voleva di più per Allan a gennaio, quando sembrava vicino al Paris Saint Germain.

VALUTAZIONI ALTE - Per questo per Icardi e Insigne, in tempo di plusvalenze, potrebbe anche essere architettato uno scambio. Mettere a bilancio ottanta milioni per entrambi - che poi non verrebbero ceduti - e togliere di impaccio entrambi i club: da una parte Icardi andrebbe a essere la punta di diamante, in un attacco con James Rodriguez e Mertens, più Zielinski. Dall'altra Insigne sarebbe la perfetta spalla per uno fra Dzeko e Lukaku, ammesso e non concesso che arrivino.

FANTACALCIO? Al momento sì, perché non ci sono contatti fra i due club per rendere reale quest'eventualità. Ma è indubbio che, rimanendo sulle proprie posizioni, sia Inter che Napoli potrebbero rimanere così, di fatto perdendo un treno per una cessione onerosa. Certo, i nerazzurri hanno il coltello dalla parte della lama, quindi rischiano di più. Anche di spedire l'argentino alla Juventus, con annessi rimpianti.