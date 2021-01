Top10 Gare 2020 - Quinto posto: nel tempio di D10S fermato il Barça di Messi

Il 2020 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno, funestato dal Coronavirus, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle del 2020 emozionanti o importanti di quest'annata. (qui la classifica completa) Al quinto posto della nostra classifica c’è il pareggio casalingo col Barcellona negli ottavi di andata di Champions League.

5) NAPOLI-BARCELLONA 1-1: Il pareggio casalingo col Barcellona negli ottavi di andata di Champions League. In un San Paolo per l’ultima volta gremito, dopo poco gli stadi verranno chiusi per la pandemia, gli azzurri reggono bene contro Messi & Co, Leo gioca per la prima volta nel tempio di D10S. Il Barça non vive un buon momento, anche se non è la squadra in piena crisi di quest’anno. Ottimo primo tempo del Napoli, squadra compatta e applicata, che passa in vantaggio alla mezz’ora. Zielinski ruba palla e serve Mertens, ‘Ciro’ controlla e fa partire un gran destro a giro: è 1-0. Il belga con questa rete realizza il gol numero 121 in maglia azzurra, eguagliato il record all time di Marek Hamsik. Purtroppo nella ripresa lo stesso Dries, dopo un tacchettata di Busquets, s’infortuna ed è costretto ad uscire, al suo posto Milik. Il Napoli risente del cambio e dopo 5 minuti, ne approfitta subito il Barça che sfrutta un errore della linea difensiva azzurra e pareggia con Griezmann. Il Napoli si chiude in difesa e riparte in contropiede, crea qualche occasione, la più clamorosa con Callejon, tutto solo davanti a ter Stegen lo spagnolo spara addosso al portiere tedesco, che aveva chiuso benissimo lo specchio della porta. Finisce 1-1 con un ottimo Napoli che fa una bella figura contro i blaugrana riuscendo a neutralizzare Leo Messi, mai pericoloso per l’intero match.