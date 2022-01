Top10 Gare 2021 - Secondo posto: la vittoria cuore e batticuore di San Siro

Il 2021 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al secondo posto della nostra classifica c’è la vittoria a San Siro con una grande prova di orgoglio del Napoli di Spalletti, che agguanta il Milan al secondo posto in classifica.

2) MILAN-NAPOLI 0-1: Non sarà ricordata come la partita più bella dell’anno, ma la vittoria di Milano è tutta cuore e volontà. Il Napoli si presenta a San Siro con gli uomini contati per via degli infortuni, soprattutto in difesa dove Di Lorenzo è costretto a giocare a sinistra con Malcuit a destra. Ma proprio la difesa, soprattutto i due centrali Rrahmani e Juan Jesus, tiene bene fino agli ultimi minuti concitati. Il Napoli ha il merito di sbloccare subito il match con un colpo di testa di Elmas dal calcio d’angolo di Zielinski e tiene con personalità il campo. Il Milan prova alla fine a raddrizzare il match con la mossa della disperazione di Pioli: Giroud, al rientro dopo un infortunio, affianca Ibra in attacco. E proprio da un mischione con il francese protagonista arriva la rete dell’1-1 di Kessié, ma dopo qualche secondo l’arbitro Massa viene richiamato al monitor dal Var. Giroud aveva conteso la palla a Juan Jesus, pur se non toccandola, in posizione attiva e irregolare. Rete giustamente annullata e grande esultanza degli uomini di Spalletti che agganciano il Milan al secondo posto in classifica.