Top10 Gol 2019 - Terzo posto: l'azione perfetta manifesto del calcio di Ancelotti

Come ogni anno vi proponiamo la classifica dei dieci gol più belli realizzati dal Napoli nell'anno che sta per concludersi. Buon viaggio...

3^ - Milik in Napoli-Salisburgo 3-0 (Europa League, 7 marzo) - Il calcio verticale ogni tanto ritorna. Da manifesto il primo dei tre gol al Salisburgo in Europa League. Zielinski, Mertens, Milik. Napoli in porta con tre passaggi. Sembra un corridoio invece c'è un traffico che gli azzurri evitano con classe e precisione. Come Milik col portiere: dribbling secco, gol.