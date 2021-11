Tormentone Insigne: distanza incolmabile e solo uno scenario può sbloccare il rinnovo

Il rinnovo di Lorenzo Insigne sta caratterizzando questa sosta per le nazionali e rischia di diventare a tutti gli effetti un tormentone anche per i prossimi mesi. Una situazione inevitabile dopo le parole dell'agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, che ha certificato l'enorme distanza tra le parti per un'offerta di rinnovo fortemente al ribasso rispetto ai 5mln percepiti ed una richiesta - non ufficiale a quanto pare, ma dichiarata apertamente - di un aumento, quindi al di sopra delle cifre attuali nonostante la crisi post-Covid. E gli ultimi rumors, con i nomi delle prime squadre interessate, fanno il resto dal punto di vista mediatico.

Rinnovo dipenderà dalle offerte

Da escludere Insigne possa accettare un'offerta intorno ai 3-3,5mln di euro, a fronte della volontà di aumento sugli attuali 5mln di euro, e molto dipenderà dalle offerte che riceverà, o che a quanto pare sta già ricevendo. Difficile possa accettare l'ingaggio faraonico di un club di MLS, o campionati simili, dove di solito si va a chiudere la carriera. L'incognita è rappresentata dalle big europee, quasi tutte coperte in quel ruolo con elementi giovani e di primissimo livello, ma che potrebbero essere invogliate dal cartellino a parametro zero.