Tutti in crisi o ceduti: lo strano destini dei migliori bomber della passata stagione

Ieri sera dopo il derby perso il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha ammesso di essere in ritardo di condizione. Di non essere, in questo momento, quel centravanti che nella scorsa stagione ha fatto il bello e il cattivo tempo in Serie A quanto in Copa America: "So di essere in ritardo rispetto all'anno scorso, ma sarò il primo ad arrivare ad Appiano per lavorare e migliorare insieme alla squadra. So di essere in ritardo rispetto all'anno scorso, ma sarò il primo ad arrivare ad Appiano per lavorare e migliorare insieme alla squadra". Dopo 339 minuti il centravanti argentino è ancora a secco di gol, rendimento molto diverso rispetto a quello dell'inizio della scorsa stagione quando, di questi tempi, aveva già realizzato sei gol.

In calo anche il rendimento di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo autore di una doppietta contro l'Hellas Verona contro il Napoli è stato sostituito al 45esimo. In sei partite solo due gol per un centravanti che deve essere il terminale offensivo della Juventus e che, per il momento, sta deludendo le attese.

Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic sono stati i due migliori marcatori dell'ultima stagione, con 24 e 16 reti. Alle sue spalle con 15 gol finirono sul gradino più basso del podio Olivier Giroud e Victor Osimhen. Entrambi sono andati via: il centravanti francese già a maggio aveva annunciato il suo addio, di voler fare l'ultimo giro di giostra prima del ritiro in Major League Soccer, al Los Angeles FC. Il centravanti nigeriano, invece, è stato prestato fuori tempo massimo dal Galatasaray dopo un'estate che il Napoli ha trascorso con la vana speranza di definire una cessione record.

Serie A 2023/24, i migliori marcatori

Lautaro Martinez 24 gol

Dusan Vlahovic 16 gol

Victor Osimhen 15 gol

Olivier Giroud 15 gol