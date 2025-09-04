Tutto facile per il Belgio, goleada in Liechtenstein: De Bruyne a segno e in campo 67’
Tutto facile per il Belgio nella terza giornata del gruppo J delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. La nazionale di Rudi Garcia domina in casa del Liechtenstein e chiude il match con un netto 6-0. Il vantaggio arriva al 29’ grazie al colpo di testa di De Cuyper, mentre nella ripresa i Diavoli Rossi dilagano: raddoppio di Tielemans, tris di Theate al 60’ e poker firmato da Kevin De Bruyne due minuti più tardi, con un preciso mancino all’angolino basso. L’ex Manchester City lascia il campo al 67’ dopo una buona prestazione. A venti minuti dalla fine Tielemans sigla la sua doppietta personale su rigore, portando il Belgio sul 5-0. Nel recupero, Fofana chiude il tabellino con il definitivo 6-0.
Gruppo J
Kazakistan - Galles 0-1
Liechtenstein - Belgio 0-6
Classifica
Galles 10 (5 partite giocate)
Macedonia del Nord 8 (4)
Belgio 7 (3)
Kazakistan 3 (4)
Liechtenstein 0 (4)
