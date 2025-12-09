Prima pagina Tuttosport: "300mln per smontare la Juve: tre anni di spese sciagurate"

vedi letture

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con un titolo critico nei confronti della Juventus e della grande mole di soldi investita negli ultimi anni sul mercato: "300 milioni per smontare la Juve - si legge sul quotidiano torinese -. Tre stagioni di acquisti sbagliati e spese sciagurate: 21 arrivi, zero top player. Nessun rinforzo ha garantito il salto di qualità, nemmeno in un settore del campo: quanti errori dei dirigenti e degli allenatori! Tutte le inquietudini di Yildiz dopo Napoli e le parole di Spalletti. Domani col Pafos in Champions può tornare Bremer".