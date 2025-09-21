Prima pagina

Tuttosport apre con le parole di Tudor contro l'arbitraggio: "Una vergogna!"

Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

L’edizione odierna di Tuttosport apre con il secondo pareggio consecutivo della Juventus, che dopo il 4-4 rimediato in Champions League contro il Borussia Dortmund, viene inchiodata al Bentegodi dall’Hellas Verona.

Nonostante un brivido iniziale per un pasticcio di Gatti, si mette in discesa la gara dei bianconeri, bravi a sbloccarla al 1’ grazie ad un bello spunto di Conceicao, che parte da destra, vince il rimpallo con Bernede, supera anche Serdar e di sinistro dal limite insacca all'angolino. Sul finale di primo tempo, però, il fallo di mano in area di Joao Mario porta al calcio di rigore trasformato da Gift Orban.