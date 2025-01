Prima pagina Tuttosport: "Cambiaso, Milan and the city"

La Juve sfida questa sera alle 18 il Milan, tra la rivincita di Supercoppa e il mercato. In campo, infatti, scenderà anche Andrea Cambiaso, che successivamente al match aspetterà poi notizie da Manchester da dove è in arrivo la maxi offerta da 65 milioni. "Cambiaso, Milan and the city" è infatti il titolo che apre la prima pagina di Tuttosport, a riguardo.