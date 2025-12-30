Tuttosport: "Conte, i botti di fine anno per l'Inter, Chivu e Marotta"

Prima pagina

Oggi alle 09:00
di Fabio Tarantino

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone un'intervista esclusiva a Pjanic riassunta con questo titolo: "Con Yildiz e... Tonali Juve boom". Il bosniaco, che ha da poco annunciato il ritiro, dichiara: "Nella rimonta bianconera c'è tutto Spalletti. Scudetto? Si può".

Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo: "Coppola per il Toro, Nantes su Aboukhlal". II centrale ex Verona può lasciare il Brighton e in granata ritroverebbe Baroni. Già scaricato, invece, l'esterno offensivo. "Conte, i botti di fine anno per l'Inter, Chivu e Marotta" si legge in alto. 