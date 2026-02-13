Conte-Napoli, Tmw: "Non sembra ci sia futuro. Il silenzio di ADL è molto pesante..."

Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di TuttoMercatoWeb.com, nel suo editoriale si è soffermato anche sul futuro di Antonio Conte in azzurro: "La stagione del Napoli è praticamente finita, e non siamo neanche a marzo. Prima l'eliminazione dalla Champions, con la League Phase chiusa al trentesimo posto in classifica, poi i troppi punti persi in campionato, che rendono la corsa Scudetto un vero e proprio miraggio, e infine il ko ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Como. In mezzo la vittoria della Supercoppa Italiana, che però non può bastare e non giustifica le parole di Antonio Conte di martedì sera.

Il tecnico ha sottolineato le due vittorie in un anno e mezzo, il tricolore della passata stagione e il trionfo in Arabia di poco più di un mese fa, citando, senza nominarlo, Jose Mourinho e i famosi 'zero titoli' delle avversarie. Ma De Laurentiis non può essere soddisfatto di come stanno andando le cose nell'ultimo periodo e il suo silenzio, apparentemente poco rilevante, rischia di essere invece molto pesante. Lo scopriremo tra poche settimane. Il Napoli, dopo la vittoria del secondo Scudetto negli ultimi tre anni, per certi versi inaspettato, ha accontentato Conte su tutto pur di trattenerlo, ma questa stagione non è certo quella sperata. Gli infortuni incidono tanto, inutile negarlo, ma non bastano a spiegare quello che stiamo vedendo.

E allora la domanda che ci facciamo è semplice: c'è un futuro per Antonio Conte al Napoli? La sensazione, ad oggi, è che la risposta sia no. E forse, ma dirlo ora è troppo facile, il divorzio sarebbe stato meglio farlo la scorsa estate. Perché fin dalle prime battute di questa stagione i problemi sono stati tanti: dal modulo per far coesistere McTominay, De Bruyne, Anguissa, Lobotka e Politano, ai metodi di allenamento che non rendevano i giocatori sereni, fino alla famosa settimana di "vacanza" dello stesso Conte post sconfitta a Bologna dello scorso novembre, che però, è giusto dirlo, aveva rigenerato sia l'allenatore che la squadra. | 200 milioni spesi sul mercato, che non hanno dato frutti, o quasi, hanno fatto il resto e anche se è ancora troppo presto per fare un bilancio definitivo l'unica certezza è che al Napoli è rimasto solo un obiettivo in questo campionato: qualificarsi per la prossima Champions League. Fallire sarebbe un problema enorme, questo è chiaro a tutti".