Noa Lang parte di nuovo titolare e gioca 66 minuti: il Galatasaray vince 5-1

Vince 5-1 il Galatasaray contro l'Eyupspor: gol di Akgun su assist di Victor Osimhen, tripletta di Maurito Icardi di cui una rete su altro passaggio vincente del nigeriano, e chiude i conti un autogol. La squadra di Buruk consolida così il primo posto in classifica, salendo a quota 55 punti, a +6 sul Fenerbahce che ha giocato una partita in meno. Nel match di oggi, è partito di nuovo titolare Noa Lang: l'esterno in prestito dal Napoli è stato poi sostituito al 66esimo.