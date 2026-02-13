Italia, Gattuso e lo staff incontrano Vergara e gli altri azzurri del Napoli
Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, insieme ad alcuni membri dello staff tra cui il vice Luigi Riccio e il capo delegazione Gianluigi Buffon, incontrano questa sera i calciatori italiani del Napoli: dunque una cena con Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola, e Antonio Vergara, per quest'ultimo potrebbe arrivare la comunicazione di una futura convocazione. Quello di oggi è un impegno che Gattuso riproporrà anche con gli altri calciatori della Nazionale.
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
