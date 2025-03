Prima pagina Tuttosport: "Conte non molla. Il Napoli manda a picco il Milan"

"Conte non molla" scrive oggi Tuttosport in apertura sulla lotta Scudetto tra Inter e Napoli che si fa sempre più avvincente. In campo dopo la sosta, i nerazzurri vincono tra i brividi contro l'Udinese mentre in serata gli azzurri di Antonio Conte battono per 2-1 il Milan di Conceiçao e restano in scia dei nerazzurri.

Lotta Scudetto - Subito Politano e Lukaku: Gimenez sbaglia un rigore, poi segna Jovic ma non basta. Loftus-Cheek in ospedale, rispunta Ibra: "Aggredito da un virus, ho avuto uno shock". I campioni d'Italia si rilassano dopo i gol di Arnautovic e Frattesi, l'Udinese li spaventa con Solet, Sommer li salva, Inzaghi si fa espellere: "Chiedo scusa, siamo un po' in difficoltà". Mercoledì il derby di Coppa Italia.

Casa Juve - Nel taglio alto spazio alle mosse della Juventus: "Juve, ora Yildiz non si tocca più".