Prima pagina Tuttosport: "La Juve cambia così. L'Inter ride con Thuram"

vedi letture

"La Juve cambia così". Quello appena riportato è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Tecnico, dirigenza, rosa: ecco tutti gli scenari in casa Juventus. Il destino di Motta sembra segnato (subito o a giugno). Questo anche perché non ha valorizzato il capitale tecnico, con tanti giocatori che in estate andranno via. Gasperini, Pioli, Mancini e l'ipotesi Magnanelli al Mondiale per club: ecco cosa può accadere e perché.

Spazio in taglio alto alla Champions League, con questo titolo: "L'Inter ride con Thuram". Davanti a Spike Lee, il francese entusiasma ma rimedia anche un giallo per simulazione. Il rigore di Calhanoglu, dopo quello di Moder, spegne le speranze del Feyenoord e i nerazzurri vincono per 2-1. Ai quarti il Bayern del bomber Kane, che vince anche a Leverkusen.