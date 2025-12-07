Primo cambio per il Napoli: entra Spinazzola

Primo cambio per il Napoli: entra SpinazzolaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:11Notizie
di Antonio Noto

Al 70' il Napoli opera la prima sostituzione. Esce Mathias Olivera, entra Leonardo Spinazzola. Conte prova a dare una maggiore spinta sulla fascia sinistra.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.